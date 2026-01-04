Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Jessie Diggins fugge Ganz miglior italiana

La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile è iniziata il 28 novembre a Ruka, Finlandia, e si concluderà il 22 marzo a Lake Placid, Stati Uniti. Il calendario comprende 27 gare individuali e il Tour de Ski, che si terrà interamente in Italia. La classifica vede Jessie Diggins in testa, con Ganz come miglior italiana.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia. Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026.

