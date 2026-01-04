Classicadafilla | il programma di gennaio febbraio e marzo

Classicadafilla continua nel primo trimestre dell’anno con un ricco programma di musica da camera, ospitato negli ambienti del FILLA Auditorium. Da gennaio a marzo, gli appuntamenti offrono un’occasione per ascoltare interpreti di talento in un’atmosfera intima e raffinata, valorizzando il patrimonio musicale e culturale della tradizione classica. Un’opportunità per apprezzare momenti di ascolto di qualità in un contesto riservato e accogliente.

