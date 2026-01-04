Classic Motors I mezzi d’epoca al Palaffari
Arezzo Classic Motors torna a portare in città gli appassionati di mezzi d’epoca. L’evento si terrà sabato 10 e domenica 11 gennaio presso Arezzo Fiere e Congressi, offrendo l’opportunità di ammirare veicoli storici e collezioni specializzate. Un appuntamento dedicato a chi desidera approfondire la passione per i mezzi d’epoca in un contesto dedicato e accurato.
Torna in città Arezzo Classic Motors. Un appuntamento per appassionati e collezionisti in programma sabato 10 e domenica 11 gennaio ad Arezzo Fiere e Congressi. In arrivo alla 28esima edizione della mostra scambio veicoli da collezione, 280 espositori per 550 stands ospitati negli oltre 20.000 metri quadrati della fiera divisi in 7 padiglioni ed un’area esterna. La mostra mercato è visitata mediamente da 13.000 persone nelle due giornate di metà gennaio, con una consolidata presenza di appassionati del Centro-Sud Italia. Qui ogni anno vengono proposte mostre a tema, presentazioni di libri, oltre a condividere con i Club e Registri storici l’esposizione di rare vetture e sviluppare anniversari di modelli che hanno fatto la storia del motorismo storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
