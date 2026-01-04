Clair Obscur | Expedition 33 un giocatore ha impiegato 8 ore per sconfiggere il nuovo boss

In Clair Obscur: Expedition 33, un giocatore ha affrontato e sconfitto il nuovo boss dopo oltre otto ore di combattimento continuo. Questa impresa, durata più di un'intera giornata, sta attirando l'attenzione sui social e mette in luce la sfida e la tenacia richieste per superare i contenuti più complessi del gioco.

Sta facendo rapidamente il giro dei social l'impresa fuori scala realizzata in Clair Obscur: Expedition 33, dove un singolo scontro con un boss è durato più di otto ore consecutive. L'episodio riguarda Duollistes, un nemico introdotto con il recente aggiornamento "Thank You", e ha attirato l'attenzione per numeri e modalità decisamente fuori dall'ordinario. Precisiamo inoltre che non si tratta di un exploit o di un bug, ma di una scelta deliberata di affrontare la battaglia in condizioni estremamente sfavorevoli ed il risultato è una dimostrazione estrema di resistenza, precisione e padronanza delle meccaniche.

