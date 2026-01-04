Cittadella dell' artigianato laboratorio di ceramica per bambini

La Cittadella dell'Artigianato è un laboratorio di ceramica dedicato ai bambini, pensato per stimolare la manualità e la creatività. Un ambiente dove i più giovani possono imparare l’arte della lavorazione della ceramica attraverso attività pratiche e divertenti, favorendo la scoperta delle proprie capacità manuali in modo semplice e educativo. Un’esperienza che unisce il gioco alla scoperta dell’artigianato, in un contesto pensato per i più piccoli.

Insegnare ai più piccoli l'importanza delle mani e della manualità, trasformando il gioco in un'occasione di scoperta e creatività. È questo l'obiettivo del "Laboratorio di ceramica per bambini" in programma il 5 gennaio alle 17 nella Cittadella dell'Artigianato di Palermo, in via Generale.

Successo del laboratorio di ceramica - È stata la magia della terra modellata a mano ad aver scandito alla scuola d’arti e mestieri Bufalini un laboratorio di ceramica dedicato al tema della maschera. msn.com

Cittadella dell’artigianato di Palermo. Lo zampognaro oggi è protagonista tra gli stand con i suoi suoni natalizi x.com

La Cittadella dell'Artigianato - facebook.com facebook

