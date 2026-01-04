Cinque Paesi sudamericani e Spagna | No a controllo esterno del Venezuela

Cinque Paesi sudamericani e la Spagna hanno espresso la propria opposizione a qualsiasi intervento esterno nel Venezuela, sottolineando la necessità di rispetto per la sovranità nazionale. La dichiarazione nasce in risposta ai recenti commenti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha accennato a un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nella gestione del Paese e delle sue risorse.

(Adnkronos) – Cinque Paesi dell'America Latina e la Spagna hanno messo in guardia contro ogni tentativo esterno di assumere il "controllo" del Venezuela, reagendo ai commenti con cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che Washington "gestirà" il Paese e avrà accesso al suo petrolio. Brasile, Cile, Colombia, Messico, Uruguay e Spagna .

