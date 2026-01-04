Scopri cinque libri scelti con cura da inserire nella calza della Befana, ideali per iniziare l’anno con letture diverse dal solito. Dopo le festività, un modo originale per proseguire il piacere della scoperta può essere quello di arricchire il proprio scaffale con testi selezionati, pronti a offrire spunti e riflessioni. Ecco alcune proposte per un gennaio all’insegna della cultura e dell’originalità.

Dopo le inevitabili e sacrosante concessioni ai peccati di gola che più o meno tutti abbiamo fatto durante le feste, nella calza della Befana, insieme a qualche cioccolatino, il nostro suggerimento è quello di inserire libri. In questo articolo trovate cinque consigli di titoli che, secondo noi, meritano sicuramente di essere letti e, perché no, regalati. Cinque libri da mettere nella calza della Befana. Il primo, freschissimo di stampa, è Cultura sovranista di Antonello Cresti (La Vela), che nella quarta di copertina è descritto come «un arsenale di idee vive». Idee – dice il sottotitolo – armate, per una rinascita popolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cinque libri da mettere nella calza della Befana per iniziare l’anno fuori dal mainstream

Leggi anche: A Ruffano cinque giorni di eventi nella calza della Befana

Leggi anche: Sconti nella calza della Befana: i saldi invernali prendono il via in tutta Italia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cinque libri da mettere nella calza della Befana per iniziare l’anno fuori dal mainstream; Cinque giorni di eventi a Ruffano nella calza della Befana.

14 libri per bambini da mettere nella calza della Befana - È una festa che chiude il tempo delle luci e dei brindisi e ne apre un altro, più silenzioso, fatto di pomeriggi lu ... iodonna.it