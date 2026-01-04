Il Cineteatro Victor, gestito da volontari, è un punto di incontro dedicato all’arte cinematografica e alla comunità locale. Mantenere aperta una sala in una piccola frazione rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per promuovere cultura, socialità e momenti di condivisione. La nostra presenza è un impegno per preservare uno spazio che valorizza il cinema come forma di arte e aggregazione.

"Il cinema è arte, cultura, divertimento e socialità e tenere aperta una sala in una piccola frazione è una piccola missione". Lo rimarca Fausto Aguzzoni (foto), ex vicesindaco, medico in pensione, presidente della cooperativa Amicizia, che ha in gestione il cinema Victor a San Vittore. Di chi è il locale, Aguzzoni? "Edificato negli anni ’60, è di proprietà della parrocchia e la nostra cooperativa si è accollata la gestione non a fini imprenditoriali e di lucro, ma per rendere il Victor un luogo vivo di aggregazione". In che modo lo conducete? "Siamo una ventina di volontar: proiettiamo qualche settimana dopo l’uscita dalle sale di prime visione i film più recenti e di maggiore interesse, allestiamo rassegne dialettali, o comunque di teatro, ma anche spettacoli vari che richiamano pubblico da più parti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cineteatro Victor gestito da noi volontari"

Leggi anche: Le "Voci di montagna" del Coro Cai Cesena in scena al Cineteatro Victor

Leggi anche: Chiavenna: da Regione Lombardia 35 mila euro per il cineteatro Victoria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cineteatro Victor gestito da noi volontari.

Stasera al Victor c’è ` Ore 21:00! Scopri la programmazione completa sul nostro sito https://www.cineteatrovictor.it - facebook.com facebook