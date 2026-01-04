Cina | Rilasciare Maduro immediatamente
La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di liberare immediatamente Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, catturato ieri durante un'operazione delle forze speciali statunitensi a Caracas. La richiesta si inserisce in un contesto di tensione diplomatica tra i due paesi, evidenziando le ripercussioni internazionali di questa azione. La situazione resta sotto osservazione mentre le parti coinvolte valutano le mosse successive.
8.05 La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di liberare immediatamente il presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato ieri dalle forze speciali Usa in un blitz notturno a Caracas. "La Cina "La Cina chiede agli Usa di garantire la sicurezza personale del presidente Maduro e di sua moglie, di liberarli subito e di smettere di rovesciare il governo del Venezuela", scrive il ministero degli Esteri cinese. Per Pechino, l'attacco è una "evidente violazione del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
