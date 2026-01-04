Cina | Rilasciare Maduro immediatamante

La Cina ha richiesto agli Stati Uniti di rilasciare senza indugi il presidente venezuelano Nicolas Maduro, fermato ieri durante un’operazione delle forze speciali statunitensi a Caracas. La notizia evidenzia le tensioni diplomatiche tra le due nazioni e il contesto internazionale in cui si inseriscono queste azioni. La vicenda resta sotto osservazione, con sviluppi che potrebbero influenzare gli equilibri nella regione caraibica e oltre.

8.05 La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di liberare immediatamente il presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato ieri dalle forze speciali Usa in un blitz notturno a Caracas. "La Cina "La Cina chiede agli Usa di garantire la sicurezza personale del presidente Maduro e di sua moglie, di liberarli subito e di smettere di rovesciare il governo del Venezuela", scrive il ministero degli Esteri cinese. Per Pechino, l'attacco è una "evidente violazione del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

