Cina agli Usa | ‘liberare immediatamente Maduro’
La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di garantire la sicurezza di Nicolás Maduro e di sua moglie, richiedendo il loro immediato rilascio e fermando i tentativi di cambiamento di governo in Venezuela. Il ministero degli Esteri cinese ha definito l’intervento come una violazione del diritto internazionale, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità venezuelana e le norme diplomatiche.
“La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare i tentativi di rovesciare il governo del Venezuela”, ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l’attacco una “chiara violazione del diritto internazionale”. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
