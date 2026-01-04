Cina agli Usa | ‘liberare immediatamente Maduro’

La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di garantire la sicurezza di Nicolás Maduro e di sua moglie, richiedendo il loro immediato rilascio e fermando i tentativi di cambiamento di governo in Venezuela. Il ministero degli Esteri cinese ha definito l’intervento come una violazione del diritto internazionale, sottolineando l’importanza di rispettare la sovranità venezuelana e le norme diplomatiche.

