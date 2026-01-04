Cina agli Stati Uniti | Rilasciate immediatamente Maduro

Il ministero degli Esteri cinese ha richiesto agli Stati Uniti di rilasciare immediatamente Nicolas Maduro e sua moglie, dopo l’attacco al governo venezuelano. Pechino ha sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza del presidente e ha esortato Washington a cessare qualsiasi tentativo di sovvertimento del governo venezuelano. Questa richiesta si inserisce nel contesto delle tensioni tra le due potenze e della situazione politica in Venezuela.

Pechino solleva la voce dopo l'attacco al governo venezuelano. Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di interrompere ogni tentativo di rovesciare il governo del Venezuela. L'azione americana è stata definita da Pechino una "chiara violazione del diritto internazionale".

Cina: “Usa rilascino immediatamente Maduro”. New York Times: “Almeno 40 morti nell’attacco al Venezuela” - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro avrebbe respinto a fine dicembre un ultimatum del presidente americano Donald Trump che lo invitava a lasciare l’incarico e a trasferirsi in un esilio dorato ... ilfattoquotidiano.it

Venezuela-Usa, le notizie in diretta sull'attacco | La Cina chiede agli Usa di «liberare immediatamente» Maduro - Nella notte del 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare sul Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie ... corriere.it

«La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela», ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, - facebook.com facebook

"La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di fermare il rovesciamento del governo in Venezuela", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, x.com

