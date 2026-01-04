Mathieu van der Poel conferma la sua supremazia nel ciclocross, conquistando la quinta vittoria consecutiva in Coppa del Mondo e un successo a Zonhoven. Con nove trionfi stagionali, il campione neerlandese dimostra di essere in una forma eccellente, lasciando dietro di sé avversari come Del Grosso. La sua costanza e determinazione consolidano la sua posizione ai vertici di questa disciplina.

Nove vittorie in stagione, cinque su cinque in Coppa del Mondo. Mathieu van der Poel continua a non avere rivali nel ciclocross: stagione perfetta per il fuoriclasse neerlandese che sa solamente vincere, anche a Zonhoven chiude con le braccia al cielo. Lo schema del corridore della Alpecin-Premier Tech è ormai il classico. Accelera nelle prime fasi di gara e gli avversari si limitano ad inseguirlo a debita distanza: a metà prova praticamente il successo era già in archivio. Tutto troppo semplice. Il primo degli umani, nonostante un paio di cadute, è il connazionale e compagno di squadra Tibor Del Grosso, sempre più in crescita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross: Mathieu van der Poel sa solo vincere, battuto Del Grosso

Leggi anche: Ciclocross, Mathieu van der Poel è inarrestabile: trionfo al Trofee di Hofstade, battuto Van Aert. Gioele Bertolini in top-20

Leggi anche: Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Van der Poel spazza via anche la bufera di neve! Frattura alla caviglia per van Aert: gli highlights; Ciclocross, Van Der Poel vince anche a Gavere; Coppa del Mondo di Ciclocross: Van der Poel a caccia del poker a Gavere; Van der Poel non lo ferma nemmeno la bufera di neve. Van Aert ci ha provato.

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: esiste un avversario credibile per Van der Poel? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della nona tappa della Coppa ... oasport.it