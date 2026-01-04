Ciclocross dominio senza fine per Van Der Poel | a Zonhoven arriva la nona vittoria
Mathieu Van Der Poel continua il suo dominio nel ciclocross, conquistando la nona vittoria stagionale a Zonhoven. Con un record di nove successi su altrettante gare in questa stagione e venti vittorie considerando anche i appuntamenti precedenti, il campione olandese si conferma tra i protagonisti più costanti del circuito. Il suo rendimento stabile e di alto livello rappresenta un punto di riferimento nel mondo del ciclocross.
Roma, 4 gennaio 2026 - In stagione il filotto, un en-plain, è di 9 vittorie su altrettante gare disputate, mentre riavvolgendo il nastro fino a gennaio 2024, arriva addirittura a 20: quando nel ciclocross c'è in gara Mathieu Van Der Poel, l'esito è sempre lo stesso, come emerso anche a Zonhoven. La cronaca e le dichiarazioni di Van Der Poel. Nella tappa valida per la Coppa del Mondo l'olandese ha preceduto il connazionale Tibor Del Grosso, vittima di diverse cadute, e l'idolo di casa Emiel Verstrynge: pessima la giornata invece dell'altro belga Thibau Nys, come si era già intuito da un autentico tuffo nella sabbia nei primissimi momenti di gara, mentre è ovviamente assente Wout Van Aert e lo sarà per tutto il prosieguo della stagione del fango dopo la distorsione, con allegata frattura, alla caviglia destra rimediata a Mol e il successivo intervento chirurgico effettuato ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
