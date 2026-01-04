Durante l'ultima tappa di Zonhoven della Coppa del Mondo di ciclocross femminile, Lucinda Brand ha concluso al secondo posto, approfittando di un errore del suo avversario Alvarado. La gara ha rappresentato un momento importante nella stagione 2025-2026, evidenziando l’equilibrio competitivo tra le protagoniste di questa disciplina. La competizione si conferma un appuntamento di grande interesse per gli appassionati di ciclocross e per il circuito mondiale.

Cambia lievemente spartito la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross femminile. La grande protagonista Lucinda Brand si è infatti dovuta accontentare della seconda posizione in occasione dell’appuntamento di Zonhoven. Qualche errore di troppo per la dominatrice assoluta della classifica generale, oggi costretta a cedere il passo ad un’ottima Ceylin del Carmen Alvarado. In una prova contrassegnata dalla presenza di neve, la dominicana naturalizzata olandese ha avuto un incidente di percorso nelle battute iniziali, contrassegnata da una caduta di gruppo insieme a Puck Pieterse e, appunto, Lucinda Brand, con cui condivideva la testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclocross: Brand sbaglia, Alvarado ne approfitta e vince a Zonhoven in Coppa del Mondo

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: Brand e Alvarado all’inseguimento di Pieterse

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Zonhoven 2026 in DIRETTA: trionfa Alvarado! Troppi errori per Lucinda Brand

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

COPPA DEL MONDO. ALVARADO COGLIE L'ATTIMO E VINCE A ZONHOVEN: 2A BRAND, 3A PIETERSE - Secondo titolo per il Piemonte ai Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross in svolgimento a Castello Roganzuolo di San Fior. tuttobiciweb.it