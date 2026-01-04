ciclismo esordienti ed allievi ciclocross prime maglie tricolori cinquecento in gara a treviso

Oggi a San Fior, Treviso, si svolge una competizione di ciclocross dedicata agli esordienti e allievi, con oltre 500 giovani atleti in gara. L’evento rappresenta una tappa importante per le categorie giovanili, che si sfideranno per conquistare le prime maglie tricolori del 2026. La manifestazione sottolinea l’importanza dello sviluppo del ciclismo giovanile e della crescita sportiva a livello nazionale.

Saranno oltre 500 gli esordienti ed allievi che si contenderanno oggi a S.Fior (Treviso) le prime maglie tricolori giovanili del 2026 nel ciclocross. Ieri sulle stesso percorso sono stati protagonisti nella mattinata i master dello Spilla Team Spilamberto che hanno colto due bronzi con Davide Montanari tra gli M5 e l’M6 Luigi Ghiaroni mentre si sono fermati ai piedi del podio l’ M7 Massimo Suardi e l’M8 Gianfranco Mongardi. I master saranno poi al via per l’Epifania a Seregno ed al tricolore sabato 10 gennaio a Brugherio (Mi). Nel pomeriggio si sono disputati i tricolori giovanili a squadre con al via il solo team diretto da Michele Paletti A Favore del Ciclismo che ha concluso al 18° posto mentre le giovani promesse dell’ Ale Colnago Modena guidate da Milena Cavani non hanno preso il via puntando tutto sulle gare individuali che scatteranno oggi alle ore 9 con esordienti sia maschili che femminili e poi con partenza alle 12,45 delle pari categorie allievi ed allieve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

