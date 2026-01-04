Cia e Delta Force per l’assalto perfetto così Trump ha catturato Maduro

L’arresto di Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi, orchestrato da Cia e Delta Force, rappresenta un’operazione strategica che ha coinvolto anche attacchi alle strutture militari a Caracas. Donald Trump ha commentato l’evento come un “show televisivo”, evidenziando la portata mediatica e politica dell’intervento. Questa operazione ha avuto come obiettivo il trasferimento del leader venezuelano negli Stati Uniti, in un contesto di tensione internazionale.

