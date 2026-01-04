Nel 2026, si prevede che Christina Koch diventerà la prima donna a mettere piede sulla Luna, segnando un importante passo avanti nell’esplorazione spaziale. L’astronauta americana rappresenta un esempio di progresso e ambizione in un percorso che coinvolge numerosi protagonisti e innovazioni. Questa missione, se confermata, aprirà nuove prospettive per la presenza femminile nello spazio e per le future missioni lunari.

Molti sono i personaggi che faranno storia questo 2026 che inizia. Uno di questi è Christina Koch, l’astronauta americana che, se tutto va bene, diventerà la prima donna ad arrivare sulla Luna il prossimo febbraio. Insieme all’afroamericano Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen, Koch farà parte della missione Artemis 2 della Nasa. Nata in Michigan nel 1079, Koch è cresciuta a Jacksonville, Carolina del Nord, nella fattoria di famiglia dove si è appassionata alle sfide e i lavori manuali. È laureata in Matematica, Fisica e in Ingegneria elettronica, ed è l’unica del gruppo a non avere addestramento militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Christina Koch, la prima astronauta che conquisterà la Luna

