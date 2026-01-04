Choc sulla pista di pattinaggio | tranciata a una bimba di 3 anni la falange del mignolo della mano

Da anconatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato ieri sulla pista di pattinaggio di Sarnano, coinvolgendo una bambina di 3 anni. Durante l’attività, la piccola ha subito la tranciatura della falange del mignolo della mano, generando grande preoccupazione tra i presenti. L’evento ha portato attenzione sulla sicurezza delle strutture dedicate ai più giovani e sulla necessità di vigilanza costante durante le attività sportive.

SARNANO – Choc e paura nella giornata di ieri per un incidente avvenuto nella pista di pattinaggio di Sarnano. Stando a una prima ricostruzione, mentre stava pattinando sul ghiaccio, una bambina di tre anni ha perso l’equilibrio cadendo e restando a terra, e un uomo che stava sopraggiungendo non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

choc sulla pista di pattinaggio tranciata a una bimba di 3 anni la falange del mignolo della mano

© Anconatoday.it - Choc sulla pista di pattinaggio: tranciata a una bimba di 3 anni la falange del mignolo della mano

Leggi anche: Incidente all'asilo, mano chiusa in una porta: bimba di 2 anni perde la falange

Leggi anche: Si schiaccia la mano nella porta del nido comunale: alla bimba di 2 anni amputano una falange. Giallo sui soccorsi: denunciate le maestre

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pattina sulla pista di ghiaccio di Sarnano e cade: dito tranciato a una bambina di tre anni, incidente choc alle 12.

choc pista pattinaggio tranciataPattina sulla pista di ghiaccio di Sarnano e cade: dito tranciato a una bambina di tre anni, incidente choc alle 12 - SARNANO Incidente ieri sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio a Sarnano, tranciata una falange del mignolo della mano sinistra di una bambina di tre anni. msn.com

Sauze d'Oulx, riapre pista di pattinaggio su ghiaccio naturale - E' tornato il pattinaggio su ghiaccio naturale a Sauze d'Oulx, una pista su 160 metri quadrati al Parco giochi 'Vincent Hawkins'. ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.