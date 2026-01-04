Choc sulla pista di pattinaggio | tranciata a una bimba di 3 anni la falange del mignolo della mano

Un incidente si è verificato ieri sulla pista di pattinaggio di Sarnano, coinvolgendo una bambina di 3 anni. Durante l’attività, la piccola ha subito la tranciatura della falange del mignolo della mano, generando grande preoccupazione tra i presenti. L’evento ha portato attenzione sulla sicurezza delle strutture dedicate ai più giovani e sulla necessità di vigilanza costante durante le attività sportive.

SARNANO – Choc e paura nella giornata di ieri per un incidente avvenuto nella pista di pattinaggio di Sarnano. Stando a una prima ricostruzione, mentre stava pattinando sul ghiaccio, una bambina di tre anni ha perso l'equilibrio cadendo e restando a terra, e un uomo che stava sopraggiungendo non.

