Chivu Inter settimana durissima Ma l’obiettivo è uno solo
Questa settimana rappresenta una sfida importante per l'Inter, con incontri impegnativi contro Bologna, Parma e Napoli. La squadra si prepara a affrontare un calendario difficile, mantenendo alta la concentrazione e la determinazione. L’obiettivo rimane quello di ottenere risultati positivi e consolidare la posizione in classifica, affrontando con serietà e impegno ogni singola partita.
Inter News 24 Chivu Inter, è una settimana durissima tra il Bologna, il Parma e soprattutto il Napoli. Ma l’obiettivo della squadra è solamente uno. Il 2026 della Beneamata inizia senza respiro. I campioni d’Italia sono attesi da un tour de force di sette giorni che promette di dare una direzione precisa alla lotta per il titolo. Tre partite, 270 minuti e nove punti in palio per consolidare il primato e rispondere ai cugini del Milan, attualmente tornati in vetta in attesa del recupero dei meneghini. Come sottolineato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, questa sarà la vera “settimana da Chivu”. 🔗 Leggi su Internews24.com
