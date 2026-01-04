Chiusa autorimessa per gravi problemi di sicurezza

La chiusura di un’autorimessa a Napoli è stata disposta a causa di gravi problemi di sicurezza riscontrati durante un controllo condotto dalla Polizia municipale di Napoli. Nell’ambito di un’operazione mirata, gli agenti dell’Unità Operativa Scampia hanno ispezionato diverse attività nella VIII Municipalità per verificare il rispetto delle norme e contrastare il lavoro abusivo o irregolare.

Gli agenti dell' Unità Operativa Scampia della Polizia municipale di Napoli, nell'ambito di un piano di verifiche mirate sulle attività di autorimessa e servizi affini nella VIII Municipalità, hanno effettuato una serie di ispezioni tecniche volte a contrastare l'esercizio abusivo o irregolare di tali professioni. Nel corso di un'operazione condotta in sinergia con il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'attenzione degli agenti si è concentrata su un'attività di parcheggio situata in un'area coperta. Durante gli accertamenti è emersa – riferisce la Polizia locale – una grave violazione della normativa vigente in materia di sicurezza antincendio: il locale è risultato infatti sprovvisto del Certificato di Prevenzione Incendi (C.

