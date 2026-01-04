Chiara Costanzo quella serata per caso a Le Costellation

In una serata a Le Costellation, Chiara Costanzo si trovò coinvolta in un momento di tensione e incertezza. I genitori, consapevoli da giorni della gravità della situazione, avevano già compreso che i loro figli, tra i feriti senza nome negli ospedali svizzeri, erano maschi. Un episodio che mette in luce la complessità delle circostanze e il dolore nascosto dietro ogni dettaglio.

I genitori lo sapevano da giorni che non avrebbero riabbracciato la propria figlia, da quando è stato accertato che i feriti senza nome negli ospedali svizzeri erano maschi. Eppure, quando è arrivata la conferma del Dna, inevitabilmente il mondo crolla. Chiara Costanzo, di appena 16 anni, è una delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Nata ad Arona, in provincia di Novara, viveva con la mamma a Milano dove frequentava il liceo Moreschi. Si trovava nella località sciistica svizzera con il papà per trascorrere le vacanze ma non doveva essere lì, come ha spiegato lo stesso genitore. " Quest'anno Chiara non voleva nemmeno venire: pensava di festeggiare il Capodanno con un'amica in un’altra località ma non c'era posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiara Costanzo, quella serata per caso a Le Costellation Leggi anche: Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più» Leggi anche: Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c?è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chiara Costanzo è una delle vittime della strage di Crans Montana; Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più»; Crans Montana, il padre di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza. Era finita nel locale per caso»; Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era.... Chiara Costanzo, quella serata per caso a Le Costellation - La giovane è stata riconosciuta tramite l'esame del Dna: rientrerà in Italia con un volo di Stato insieme alle cinque vittime della tragedia di Capodanno ... msn.com

Crans Montana, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza. Era finita nel locale per caso» - Chiara Costanzo, sedicenne milanese, è una dei giovani ancora dispersi dopo la strage a Crans Montana. ilgazzettino.it

Chiara Costanzo, 16 anni, è tra le vittime della strage di Crans-Montana: il padre racconta la drammatica telefonata - Le speranze che Chiara Costanzo potesse tornare a sorridere si sono spente nella serata di venerdì 2 gennaio, con una telefonata che ogni genitore teme di ricevere. giornalelavoce.it

Si sono spente le speranze per Chiara Costanzo. E’ tra le vittime di Crans. Cordoglio anche ad Arona

Crans-Montana, Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata. Nelle ultime ore riconosciute 16 persone decedute nel rogo in Svizzera. #ANSA - facebook.com facebook

Crans-Montana, Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata. Nelle ultime ore riconosciute 16 persone decedute nel rogo in Svizzera. #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.