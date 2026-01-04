Chiara Costanzo quella serata per caso a Le Costellation

In una serata a Le Costellation, Chiara Costanzo si trovò coinvolta in un momento di tensione e incertezza. I genitori, consapevoli da giorni della gravità della situazione, avevano già compreso che i loro figli, tra i feriti senza nome negli ospedali svizzeri, erano maschi. Un episodio che mette in luce la complessità delle circostanze e il dolore nascosto dietro ogni dettaglio.

I genitori lo sapevano da giorni che non avrebbero riabbracciato la propria figlia, da quando è stato accertato che i feriti senza nome negli ospedali svizzeri erano maschi. Eppure, quando è arrivata la conferma del Dna, inevitabilmente il mondo crolla. Chiara Costanzo, di appena 16 anni, è una delle vittime della tragedia di Crans-Montana. Nata ad Arona, in provincia di Novara, viveva con la mamma a Milano dove frequentava il liceo Moreschi. Si trovava nella località sciistica svizzera con il papà per trascorrere le vacanze ma non doveva essere lì, come ha spiegato lo stesso genitore. " Quest'anno Chiara non voleva nemmeno venire: pensava di festeggiare il Capodanno con un'amica in un’altra località ma non c'era posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

