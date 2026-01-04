Chi sono i genitori di Gianni Sperti | Da bambino non avevo un gran rapporto con mio padre

Gianni Sperti, noto volto del mondo dello spettacolo, ha condiviso pubblicamente il suo dolore per la perdita del padre, Gino, nel 2020. Cresciuto con la madre Pia, Sperti ha spesso parlato di un rapporto complesso con il padre durante l'infanzia. La sua famiglia è stata per lui un punto di riferimento importante, anche nei momenti difficili, come testimonia il suo ricordo affettuoso e rispettoso sui social.

Pia e Gino sono i genitori di Gianni Sperti: l’ex ballerino ha perso il padre nel 2020, annunciando il grave lutto subito con un post sui social. Oggi rivedremo l’intervista de l’opinionista di Uomini e Donne a Verissimo – Le Storie, in onda a partire dalle 16.00 su Canale 5. Sperti è cresciuto a Taranto insieme ai genitori Pia e Gino legati da oltre 50 anni d’amore ed i fratelli Luciano, Enzo e Cinzia. Il volto tv ha ripercorso il rapporto con i genitori in più occasioni, raccontando in particolare sul padre di quanto fosse dedito al lavoro, rivelando che: “Quando ero più piccolo, non avevo un grande rapporto con lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

