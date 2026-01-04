Chi sono Daniela e Tiziana le sorelle di Raoul Bova | Sono le mie braccia sono parte di me

Daniela e Tiziana, sorelle di Raoul Bova, sono figure di grande importanza nella sua vita. Entrambe sono molto legate al noto attore e hanno condiviso momenti pubblici insieme a lui. Questa vicinanza riflette il forte legame familiare che le unisce, rendendole parti integranti della sua storia personale e professionale.

Le sorelle di Raoul Bova sono Daniela e Tiziana: entrambe sono legate molto al noto fratello e sono apparse anche in tv insieme all’attore. Oggi vedremo il 54enne tra gli ospiti di Domenica In, in diretta a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà la quindicesima stagione di Don Matteo, serie che lo vedrà protagonista dall’8 gennaio. Daniela e Tiziana sono le sorelle di Raoul Bova. Su entrambe sono pochissime le circolazioni circolanti in rete e conducono una vita riservatissima. Daniela Bova ha lavorato con l’ex cognata, Chiara Giordano nella casa di produzione cinematografica che nel 2018 era stata indagata per evasione fiscale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

