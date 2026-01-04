Chi erano Giovanni Tamburi Emanuele Galeppini e Achille Barosi morti a Crans Montana Identificata la quarta vittima

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, rispettivamente di 16 e 17 anni, sono le prime vittime italiane identificate dopo l’incendio alla discoteca Le Constellation di Crans Montana. La tragica perdita di queste giovani vite ha suscitato grande cordoglio. È stata inoltre identificata una quarta vittima tra i morti dell’incendio, contribuendo a ricostruire la drammatica vicenda.

Giovanni Tamburi (16 anni), Emanuele Galeppini (17 anni) e Achille Barosi (16 anni) sono le prime 3 vittime italiane identificate dopo il rogo della discoteca Le Constellation di Crans Montana. Da poco identificata la vittima italiana: si tratta di Chiara Costanzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, le prime 3 vittime identificate di Crans Montana Leggi anche: Crans-Montana, identificati 3 morti italiani: sono Emanuele Galeppini, Achille Barosi e Giovanni Tamburi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi morti a Crans-Montana. I 16enni sono le prime vittime italiane identificate; Crans-Montana, gli appelli disperati dei genitori per ritrovare i figli dispersi: “Aiutateci”; Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi: chi erano le prime vittime italiane accertate del rogo di Crans-Montana; Crans-Montana, il corpo di Emanuele identificato fra le vittime. Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, le prime 3 vittime identificate di Crans Montana - Giovanni Tamburi (16 anni), Emanuele Galeppini (17 anni) e Achille Barosi (16 anni) sono le prime 3 vittime italiane identificate dopo il rogo della discoteca ... fanpage.it

Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Osvaldo Barosi: chi erano le prime vittime italiane accertate del rogo di Crans-Montana - Dopo due giorni di ricerche, attese e speranze ci sono le prime tre vittime italiane vittime della strage di Capodanno a Crans- leggo.it

Crans Montana, tre vittime italiane: Giovanni, Achille ed Emanuele. Riccardo, Sofia e Chiara tra i dispersi - Sono tre i giovani italiani ufficialmente identificati tra le 40 vittime dell’incendio divampato nella discoteca «Le Constellation» di Crans- ilmessaggero.it

Sono Giovanni Tamburi (16 anni), Emanuele Galeppini (17 anni) e Achille Barosi (16 anni) i primi 3 italiani deceduti nell'incendio di Crans Montana e ora identificati. Chi erano i tre ragazzi che hanno perso la vita a Capodanno - facebook.com facebook

Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, le prime 3 vittime identificate di #Crans_Montana x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.