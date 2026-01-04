Chi era Rosa la madre di Cesara Buonamici | Ha sorriso fino all’ultimo

Rosa, madre di Cesara Buonamici, è scomparsa nel 2024 all’età di 94 anni. Figura importante nella vita della giornalista, Rosa ha rappresentato un punto di riferimento e un legame forte, spesso ricordato con affetto e rispetto. La sua presenza, caratterizzata da un sorriso fino all’ultimo, ha lasciato un ricordo sincero e duraturo, come testimoniato dalle parole di Cesara nelle interviste.

La madre di Cesara Buonamici era Rosa, donna scomparsa nel 2024 a 94 anni, della quale la giornalista aveva parlato in diverse interviste ed era unita da un profondo rapporto. Oggi il volto del Tg5 sarà ospite di Verissimo – Le Storie, nel secondo appuntamento del weekend in onda dalle 16:00 su Canale 5. La giornalista toscana cresciuta in un famiglia molto unita, ha dovuto affrontare la perdita del padre Ghigo da giovanissima, per un infarto durante la notte. Era stata la madre a svegliare Cesara che il padre non stava bene. Subito dopo aver sorriso alla figlia, l'uomo si spegneva. "Sapessi quanto mi sono portata dietro questo pensiero, ero molto giovane, avevo 20 anni.

