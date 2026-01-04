Chi era Fabrizio Mele morto in un incidente a Milano | la fortuna come ristoratore e la pizzeria nell'ex Gintoneria
Fabrizio Mele, 37 anni, noto ristoratore milanese, è deceduto in un incidente sui Navigli di Milano mentre era in moto con la fidanzata Melanie Lo Prete. Proprietario di una pizzeria nell’ex Gintoneria, aveva costruito la sua fortuna nel settore della ristorazione. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama gastronomico e rinnovava l’attenzione sulla sicurezza stradale in città.
Fabrizio Mele, 37 anni, è morto dopo essere stato travolto con la sua moto sui Navigli a Milano mentre viaggiava con la fidanzata 24enne Melanie Lo Prete. Stava aprendo la sua pizzeria dentro l'ex Gintoneria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
