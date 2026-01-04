Chi era Fabrizio Mele morto in un incidente a Milano | la fortuna come ristoratore e la pizzeria nell'ex Gintoneria

Fabrizio Mele, 37 anni, noto ristoratore milanese, è deceduto in un incidente sui Navigli di Milano mentre era in moto con la fidanzata Melanie Lo Prete. Proprietario di una pizzeria nell’ex Gintoneria, aveva costruito la sua fortuna nel settore della ristorazione. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama gastronomico e rinnovava l’attenzione sulla sicurezza stradale in città.

I sogni infranti di Fabrizio Mele, il ristoratore dell’Angolo di Napoli e Ciccio Pizza: doveva aprire il nuovo locale nell’ex Gintoneria di Lacerenza - L’inaugurazione del locale Experience in via Napo Torriani prevista a fine gennaio al posto della Malmaison ... ilgiorno.it

Fabrizio Mele morto in un incidente a Milano: aveva appena rilevato il locale di Davide Lacerenza - Il 37enne è stato accompagnato in condizioni disperate all'Humanitas di Rozzano dove è morto poco dopo. milanotoday.it

Fabrizio Mele, ristoratore dell’Angolo di Napoli e Ciccio Pizza, è morto in un incidente in moto a Milano. Gravissima la fidanzata. Aveva rilevato il locale gemello della Gintoneria - facebook.com facebook

Incidente a Milano, muore il ristoratore Fabrizio Mele: stava per aprire un nuovo locale all'ex Gintoneria di Lacerenza x.com

