Chi è Sofia Prosperi la più giovane tra gli italiani morti nel rogo di Crans-Montana

Sofia Prosperi è la più giovane italiana deceduta nel tragico incendio del pub

Alcuni amici l'hanno riconosciuta in un video girato poco prima della tragedia: si tratta di Sofia Prosperi, la più giovane degli italiani che hanno perso la vita nel terribile incendio avvenuto la notte di Capodanno nel pub "Le Constellation" a Crans-Montana. E a piangerla sui social network, postando dei filmati che la ritraggono sorridente o dei messaggi di affetto e di condoglianze, sono proprio gli amici e i compagni di scuola. Sofia, italo-svizzera di 15 anni come da lei indicato con la doppia bandiera sul del profilo Instagram, era nata nel mese di marzo del 2010 a Paradiso sul lago di Lugano, nel Canton Ticino, da una famiglia di italiani trasferitasi da tempo in Svizzera per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

#CransMontana Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata. Lo riporta l'Ansa citando l'Ambasciatore italiano in Svizzera. La famiglia della 16enne di Milano è stata avvertita. Ancora due connazionali ritenuti dispersi: Sofia Prosperi e Riccardo Mi x.com

Sofia ha 15 anni, ancora data per dispersa dopo il rogo di Crans Montana - facebook.com facebook