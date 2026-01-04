Chi è Naomi Smith giornalista sudafricana? Adesso c’è anche il profilo Instagram geniale!

Naomi Smith è una giornalista sudafricana nota per il suo talento e il suo stile. Recentemente, ha attirato l’attenzione del pubblico grazie a un’intervista al commissario tecnico dello Zambia, diventata virale. Ora anche il suo profilo Instagram si sta affermando come nuovo punto di riferimento, mostrando un’immagine professionale e autentica. Naomi rappresenta una figura emergente nel panorama mediatico, apprezzata per la sua presenza e capacità comunicativa.

Bella, bellissima. La versione africana di Diletta Leotta. Sta incantando da giorni il web, a partire dall'intervista al commissario tecnico dello Zambia divenuta virale qualche giorno fa. Con 20k follower su Instagram (e in continua crescita) ha un seguito social davvero molto importante. Si dichiara di origini sudafricane ma allocata in giro per il mondo (ed in effetti è entrata nelle case di tutti tramite i social). Dotata di curve che nemmeno a Le Mans (difficile trovare metafora più scontata, ci perdonino i lettori), Naomi è entrata nell'immaginario collettivo durante questa Coppa d'Africa, rimbalzando di bacheca in bacheca, di fanpage in fanpage.

