Chi è Hugo Carvajal Barrios probabile supertestimone nel processo a Maduro

Hugo Carvajal Barrios è un ex ufficiale militare venezuelano, considerato un possibile supertestimone nel processo contro Nicolas Maduro e Cilia Flores. Le accuse a carico dell'ex presidente venezuelano riguardano cospirazione per narcoterrorismo, traffico di droga e possesso di armi. La sua testimonianza potrebbe avere un ruolo significativo nell'inchiesta condotta dagli Stati Uniti, che mira a smascherare presunti legami tra il governo venezuelano e attività criminali.

Gli Stati Uniti potrebbero avere un supertestimone nel processo contro l'ormai ex presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, accusati di cospirazione per narcoterrorismo, associazione a delinquere per importazione di cocaina e possesso di armi automatiche e dispositivi esplosivi contro gli Usa. Come riporta Newsweek, si tratta dell'ex capo dell'intelligence militare venezuelana Hugo Armando Carvajal Barrios. Chi è Hugo Carvajal Barrios. Classe 1960 e soprannominato "El Pollo", è stato un fedelissimo di Hugo Chavez, che lo pose alla guida dei servizi segreti, veste in cui secondo gli inquirenti Usa avrebbe partecipato al trasferimento di 5,5 tonnellate di cocaina in direzione Stati Uniti.

Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, se declara culpable de narcoterrorismo y narcotráfico - Hugo 'Pollo' Carvajal, exdirector de Inteligencia de Venezuela, fue hombre confianza de Hugo Chávez y uno de sus colaboradores más cercanos. es-us.noticias.yahoo.com

Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela, se declara culpable de narcoterrorismo y narcotráfico - El general Hugo Armando Carvajal Barrios, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela arrestado en 2021, se declaró culpable en Estados Unidos de narcoterrorismo y narcotráfico, delitos por los ... cnnespanol.cnn.com

Secondo Newsweek, gli Stati Uniti potrebbero utilizzare Hugo Armando Carvajal Barrios, ex capo dell’intelligence militare venezuelana, come testimone chiave nel processo contro Nicolas Maduro. Carvajal, rimosso da Maduro per tradimento e successiv - facebook.com facebook

