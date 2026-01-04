Chi è Emilio Gabriel Velazco il sospettato per l' omicidio di Aurora Livoli

Emilio Gabriel Velazco, 57 anni, è il sospettato per l'omicidio di Aurora Livoli. Secondo fonti, il peruviano ha precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e problemi legati all'immigrazione clandestina. Indagato dalle autorità, Velazco è noto anche con diversi alias. La sua posizione è al centro delle indagini in corso, mentre si approfondiscono le circostanze dell'accaduto.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, ha numerosi alias e precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione clandestina. I precedenti per le violenze sono relativi al 2019, al 2024 e al 2025 ma il 57enne ha scontato il carcere a Pavia solo per la violenza sessuale commessa nel 2019. Valdez Velazco, entrato in Italia dalla frontiera di Linate nel 2017, si è trattenuto oltre i termini consentiti, diventando quindi irregolare dal 4 agosto del 2019. Nei suoi confronti il prefetto di Milano ha emesso il primo provvedimento di espulsione, eseguito dal questore di Milano con decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera il 6 agosto dello stesso anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

