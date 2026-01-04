Chi è Beatrice Arnera la nuova fidanzata di Raoul Bova ex di un noto comico

Beatrice Arnera è la nuova compagna di Raoul Bova, confermando la loro relazione dopo un periodo di riservatezza. La coppia è stata recentemente fotografata insieme, segnando un passo importante nella vita privata di entrambi. La loro storia ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, in un momento in cui Bova si era trovato al centro di alcune vicende mediatiche.

Beatrice Arnera è la nuova fidanzata di Raoul Bova: i due sono usciti recentemente allo scoperto dopo la bufera abbattutasi sull'attore negli ultimi mesi. Oggi l'artista sarà ospite di Domenica In, in diretta a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove presenterà la quindicesima stagione di Don Matteo. Galeotto anche in questo caso per Bova è stato il set, quello di Buongiorno, Mamma! serie nella quale conosce Beatrice Arnera, che interpreta una delle protagoniste, Agata Scalzi. Nata nel 1995 ad Acqui Terme, è figlia della cantante lirica Silvia Pavarotti, vive i primi anni accompagnando la madre in giro per i teatri italiani ed europei.

Beatrice Arnera e la relazione con Raoul Bova: “Mesi di insulti” - L’attrice Beatrice Arnera denuncia sui social mesi di insulti e minacce dopo la separazione da Andrea Pisani e la nuova relazione con Raoul Bova ... dilei.it

Beatrice Arnera, l'attrice svela l'odio social che sta subendo - Beatrice Arnera, attrice comica, rivela il triste clima d'odio che ha subito e sta subendo da quando ha annunciato l'inizio della relazione con Raoul Bova ... notizie.it

CARA BEATRICE ARNERA, TORNA CON ANDREA PISANI di Mario Adinolfi Mi tirano in mezzo su questa storia di Beatrice Arnera che ora piagnucola per qualche messaggio di haters che non hanno gradito la sua separazione dal comico Andrea Pisani con - facebook.com facebook

Beatrice Arnera, legata a Raoul Bova e perseguitata sui social: 'Vittima di odio e inviti al suicidio' #ANSA x.com

