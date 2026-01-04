Che cos’è la Dottrina Monroe la chiave per capire l’attacco USA al Venezuela
La Dottrina Monroe è un principio politico sviluppato nel XIX secolo, che sostiene la non interferenza europea nelle Americhe e permette agli Stati Uniti di intervenire per proteggere i propri interessi nella regione. Comprendere questa dottrina aiuta a interpretare le azioni degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela e, più in generale, la loro politica estera nelle Americhe.
Con l’azione contro il Venezuela, gli Stati Uniti rispolverano la Dottrina Monroe, il principio che da due secoli giustifica l’ingerenza di Washington nelle Americhe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Difendere l'America per gli americani, attraverso la Dottrina Monroe, ha significato difendere l'America per i nordamericani. — Salvador Allende x.com
