Che cos’è la Dottrina Monroe la chiave per capire l’attacco USA al Venezuela

La Dottrina Monroe è un principio politico sviluppato nel XIX secolo, che sostiene la non interferenza europea nelle Americhe e permette agli Stati Uniti di intervenire per proteggere i propri interessi nella regione. Comprendere questa dottrina aiuta a interpretare le azioni degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela e, più in generale, la loro politica estera nelle Americhe.

Dottrina Monroe 2.0. Trump, Putin, Xi: il ritorno degli Imperi che si spartiscono il pianeta - consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, il motivo delle mire espansionistiche del suo superiore su Groenlandia ... huffingtonpost.it

Tg2. . Parlando dell'intervento in #Venezuela, #Trump ha citato la "Dottrina Monroe". Vediamo di cosa si tratta - facebook.com facebook

Difendere l'America per gli americani, attraverso la Dottrina Monroe, ha significato difendere l'America per i nordamericani. — Salvador Allende x.com

