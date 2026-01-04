Champagne alcolici e ingresso | quanto costava divertirsi nel locale della strage I prezzi del Le Constellation

L'articolo analizza i prezzi e le modalità di ingresso al locale Le Constellation di Crans-Montana, teatro della strage di Capodanno. Un evento che, fino a quel momento, si era distinto per la sua atmosfera esclusiva e per i costi elevati, riservati a un pubblico disposto a spendere cifre significative. Si approfondiscono le tariffe di champagne, alcolici e le condizioni di accesso, offrendo un quadro chiaro sulla natura della festa.

La notte di Capodanno al Le Constellation di Crans-Montana, trasformata in tragedia con oltre 40 vittime, era stata presentata come una festa esclusiva, riservata a pochi e pensata per un pubblico disposto a spendere cifre importanti. I prezzi praticati dal locale, sia nella serata del 31 dicembre sia nel resto dell'anno, raccontano molto del modello di business che aveva trasformato lo storico bar del resort svizzero in uno dei punti di ritrovo più ambiti della movida alpina. Il costo della notte di Capodanno. Per accedere alla festa di San Silvestro era richiesto un biglietto d'ingresso da circa 100 franchi svizzeri, l'equivalente di poco più di 100 euro.

