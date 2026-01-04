Cercasi mediano dai piedi buoni Hernani tentenna ecco Bohinen

Il Spezia cerca un mediano affidabile, preferibilmente con ottime doti tecniche. Hernani mostra incertezza, e il club valuta alternative come Bohinen. Il presidente Charlie Stillitano è arrivato recentemente per monitorare da vicino le trattative e le scelte di mercato del club, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della stagione.

Il presidente Charlie Stillitano è arrivato ieri a Spezia per seguire più da vicino le operazioni di mercato. Dopo le acquisizioni del difensore Leonardo Sernicola dalla Cremonese in prestito (ufficializzato ieri dal club bianco) e del portiere Boris Radunovic dal Cagliari (prestito), con contestuali cessioni del regista Salvatore Esposito alla Sampdoria (prestito oneroso a 500mila euro, più obbligo di riscatto a 1 milione e 750mila euro alla prima presenza del giocatore a febbraio e bonus di 250mila euro se la Samp approderà in Serie A entro il 2030) e del difensore Andrea Cistana al Bari (prestito), la dirigenza aquilotta sta accelerando per acquisire un centro mediano metodista entro la gara con il Sud Tirol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cercasi mediano dai piedi buoni. Hernani tentenna, ecco Bohinen Leggi anche: Calciomercato Inter, mediano cercasi: occhi su Frendrup. Via Diouf a gennaio? Leggi anche: Ecco Naia, il gatto dai piedi neri in cattività più vecchio del mondo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cercasi mediano dai piedi buoni. Hernani tentenna, ecco Bohinen. Cercasi mediano dai piedi buoni. Hernani tentenna, ecco Bohinen - Il presidente Charlie Stillitano è arrivato ieri a Spezia per seguire più da vicino le operazioni di mercato. sport.quotidiano.net

A caccia di fantasia. Cercasi Fagioli e Gud. E i loro piedi buoni - Inutile girarci intorno: la Fiorentina ha due giocatori che potenzialmente possono regalare un po’ di fantasia a una squadra senza... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.