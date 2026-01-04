Cercasi mediano dai piedi buoni Hernani tentenna ecco Bohinen
Il Spezia cerca un mediano affidabile, preferibilmente con ottime doti tecniche. Hernani mostra incertezza, e il club valuta alternative come Bohinen. Il presidente Charlie Stillitano è arrivato recentemente per monitorare da vicino le trattative e le scelte di mercato del club, con l’obiettivo di rafforzare la rosa in vista della stagione.
Il presidente Charlie Stillitano è arrivato ieri a Spezia per seguire più da vicino le operazioni di mercato. Dopo le acquisizioni del difensore Leonardo Sernicola dalla Cremonese in prestito (ufficializzato ieri dal club bianco) e del portiere Boris Radunovic dal Cagliari (prestito), con contestuali cessioni del regista Salvatore Esposito alla Sampdoria (prestito oneroso a 500mila euro, più obbligo di riscatto a 1 milione e 750mila euro alla prima presenza del giocatore a febbraio e bonus di 250mila euro se la Samp approderà in Serie A entro il 2030) e del difensore Andrea Cistana al Bari (prestito), la dirigenza aquilotta sta accelerando per acquisire un centro mediano metodista entro la gara con il Sud Tirol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calciomercato Inter, mediano cercasi: occhi su Frendrup. Via Diouf a gennaio?
Leggi anche: Ecco Naia, il gatto dai piedi neri in cattività più vecchio del mondo
Cercasi mediano dai piedi buoni. Hernani tentenna, ecco Bohinen.
Cercasi mediano dai piedi buoni. Hernani tentenna, ecco Bohinen - Il presidente Charlie Stillitano è arrivato ieri a Spezia per seguire più da vicino le operazioni di mercato. sport.quotidiano.net
A caccia di fantasia. Cercasi Fagioli e Gud. E i loro piedi buoni - Inutile girarci intorno: la Fiorentina ha due giocatori che potenzialmente possono regalare un po’ di fantasia a una squadra senza... lanazione.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.