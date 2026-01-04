Cerano cassonetto dei rifiuti prende fuoco la notte di Capodanno
A Cerano, nella notte di Capodanno, un cassonetto dei rifiuti situato in via Manzoni ha preso fuoco intorno alla 1:30. L’incendio ha coinvolto anche un bidoncino dell’umido nelle vicinanze, causando danni limitati. L’intervento dei vigili del fuoco ha prontamente spento le fiamme, evitando ulteriori conseguenze. L’episodio si inserisce tra gli eventi legati alla notte di festeggiamenti, senza conseguenze significative per la proprietà o la sicurezza
Cassonetto dei rifiuti a fuoco a Cerano. L'episodio risale ad alcuni giorni fa, la notte di Capodanno per la precisione: in via Manzoni intorno alla una e trenta un cassonetto dei rifiuti ha preso fuoco, dando fuoco di conseguenza anche a un bidoncino dell'umido posizionato nelle immediate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
