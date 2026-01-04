Cerano cassonetto dei rifiuti prende fuoco la notte di Capodanno

A Cerano, nella notte di Capodanno, un cassonetto dei rifiuti situato in via Manzoni ha preso fuoco intorno alla 1:30. L’incendio ha coinvolto anche un bidoncino dell’umido nelle vicinanze, causando danni limitati. L’intervento dei vigili del fuoco ha prontamente spento le fiamme, evitando ulteriori conseguenze. L’episodio si inserisce tra gli eventi legati alla notte di festeggiamenti, senza conseguenze significative per la proprietà o la sicurezza

