Cecina | Controlli dei carabinieri sulle strade e in centro tre persone segnalate per uso di droga

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Cecina hanno effettuato controlli nelle vie centrali e sulle strade cittadine, finalizzati alla prevenzione di reati e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche, tre persone di età compresa tra 19 e 51 anni sono state segnalate alla prefettura come assuntori di droga, trovate in possesso di marijuana e hashish. Le attività proseguiranno per garantire la sicurezza della comunità.

