C’è una cosa strana… Crans Montana interviene Flavio Briatore La segnalazione

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno, ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza degli ambienti pubblici. Flavio Briatore ha intervinto sulla vicenda, evidenziando alcune criticità. La segnalazione mira a fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato all’incidente, sottolineando l’importanza di adottare misure preventive adeguate per garantire la sicurezza di tutti.

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno, continua a suscitare polemiche e interrogativi sulle responsabilità legate alla sicurezza dei locali aperti al pubblico. Un incendio divampato all’interno del locale “Le Constellation”, in Svizzera, ha provocato una delle più gravi stragi degli ultimi anni in un contesto di festa. Sul caso adesso interviene anche Flavio Briatore, che tra le sue varie attività è anche titolare di alcuni locali di divertimento. Il bilancio ufficiale, confermato dalle autorità svizzere, è di 40 vittime e circa 120 feriti. Tra i morti sono stati identificati anche giovani italiani: nella serata di sabato 3 gennaio sono state riconosciute le prime tre vittime italiane, ragazzi tra i 16 e i 17 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

