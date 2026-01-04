C' è un bonifico sospetto sul suo conto e le fa sparire quasi 20mila euro

Un’ultrasettantenne della Val Gardena si è trovata coinvolta in una vicenda di frode bancaria, con un bonifico sospetto che le ha sottratto quasi 20 mila euro. La donna, senza aspettarsi nulla di simile, ha ricevuto una chiamata che ha segnato l’inizio di un episodio che mette in luce le insidie delle truffe online e telefoniche rivolte alle persone anziane.

