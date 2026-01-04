C' è un bonifico sospetto sul suo conto e le fa sparire quasi 20mila euro
Un’ultrasettantenne della Val Gardena si è trovata coinvolta in una vicenda di frode bancaria, con un bonifico sospetto che le ha sottratto quasi 20 mila euro. La donna, senza aspettarsi nulla di simile, ha ricevuto una chiamata che ha segnato l’inizio di un episodio che mette in luce le insidie delle truffe online e telefoniche rivolte alle persone anziane.
Quando le è squillato il telefono lei, un’ultrasettantenne della Val Gardena, probabilmente non si sarebbe immaginata di finire in un pasticcio del genere. Dall’altro capo del telefono un (finto) operatore di un noto istituto finanziario, pronto a sferrare l’attacco nei confronti della vittima.Il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
