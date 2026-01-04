C' è il rischio di un altro dissesto preoccupazione per il futuro di Chieti | l' attacco del consigliere Costa

Il consigliere Stefano Costa di Forza Chieti esprime preoccupazione riguardo alla situazione finanziaria della città, commentando il bilancio di fine anno dell'amministrazione Ferrara. In un intervento diretto, Costa solleva dubbi sul futuro di Chieti e sulle possibili conseguenze di un nuovo dissesto finanziario, mettendo in discussione le politiche dell’attuale gestione comunale.

“Ma questa amministrazione dove vive e di quale città sta parlando?”. Inizia così lo sfogo del consigliere comunale di Forza Chieti Stefano Costa, dopo il bilancio di fine anno tracciato dall'amministrazione Ferrara. Un bilancio positivo, al termine dell'ultimo anno di governo, considerando che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

