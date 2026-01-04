C' è il presepe vivente blindato il quartiere della Civitella | divieti e modifiche alla viabilità in centro per il giorno dell' Epifania

Martedì 6 gennaio si svolgerà a Chieti la 31ª edizione del presepe vivente nel quartiere della Civitella, organizzato dall’associazione Teate Nostra. Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento, saranno adottate misure di sicurezza e modifiche alla viabilità nel centro città, con divieti di accesso e percorsi alternativi. La manifestazione rappresenta una tradizione consolidata che coinvolge la comunità locale.

