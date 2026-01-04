CdS – Guardo sempre la realtà dei fatti
Il calciomercato dell'Inter continua a essere al centro dell'attenzione, con particolare attenzione alla situazione di João Cancelo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le trattative sono in corso e il club sta valutando le opzioni disponibili. In questo momento, l'attenzione rimane rivolta ai dettagli concreti e alle eventuali evoluzioni, mantenendo un approccio realistico e informato sulla situazione.
Tiene banco il calciomercato in casa Inter, soprattutto in relazione all'affare Cancelo. Così Chivu in conferenza stampa, prima della sfida di campionato contro il Bologna: "Cancelo? Io preferisco parlare dei miei giocatori. Vorrei parlare di Luis Henrique, è un bel po' che non mi chiedete di lui. Vorrei parlare di Diouf, di Dumfries, di Darmian che tra un po' rientra. Sono uno che guarda sempre la realtà dei fatti, amo questo gruppo e questi giocatori, preferisco parlare di loro.
