Cattolica, 175 famiglie in attesa della casa.

A Cattolica, 175 famiglie sono in attesa di una casa, evidenziando l’importanza dell’edilizia residenziale pubblica. La crescente domanda riflette il bisogno di alloggi adeguati e accessibili, sottolineando la sfida di soddisfare le esigenze di chi cerca una sistemazione stabile. La nuova graduatoria Erp rappresenta un passo importante nel processo di assegnazione, evidenziando l’impegno delle istituzioni nel rispondere a questa necessità fondamentale.

La casa come bisogno primario: a Cattolica la pressione sull’ edilizia residenziale pubblica continua a crescere con i numeri della nuova graduatoria Erp. Sono 175 i nuclei familiari ammessi nella graduatoria provvisoria 2026, un dato che racconta l’ emergenza abitativa in Italia. Un dato significativo che restituisce la fotografia di una domanda abitativa in forte crescita e che conferma come il tema della casa rappresenti una delle principali emergenze sociali sul territorio cittadino. La graduatoria è stata redatta sulla base delle domande presentate entro il 30 giugno 2025 e degli aggiornamenti delle posizioni già presenti negli anni precedenti, come previsto dal regolamento comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

