Caterina Balivo coinvolta nel caso Lory Del Santo | la conduttrice aversana nel mirino della giustizia

Caterina Balivo, conduttrice originaria di Aversa, è al centro di un procedimento giudiziario legato a Lory Del Santo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, sollevando interrogativi sulla situazione legale delle protagoniste. In questo articolo si analizzeranno i dettagli e gli sviluppi della vicenda, mantenendo un approccio obiettivo e informativo.

Si accende l'attenzione mediatica attorno alla conduttrice Caterina Balivo, originaria di Aversa, coinvolta nel procedimento giudiziario a carico dell'attrice Lory Del Santo. La vicenda riguarda presunte molestie sessuali subite dalla Del Santo da parte del regista Sergio Leone negli anni '80.

