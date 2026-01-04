Cataniaabusi su donna | 30enne arrestato

A Misterbianco, nel Catanese, un uomo di 30 anni è stato arrestato in seguito a presunte violenze morali e fisiche nei confronti di una donna. Secondo le accuse, l’individuo avrebbe sottoposto la vittima a comportamenti vessatori, fino a costringerla a dormire senza coperte né cuscino. Le autorità hanno intervenuto dopo le segnalazioni, assicurando che si continuino a seguire le indagini.

9.45 Violenze morali e fisiche, fino a costringerla a dormire senza coperte e cuscino. I Carabinieri hanno arrestato un 30enne a Misterbianco, Catania. Era già stato sottoposto a misura restrittiva, ritenuto responsabile di gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia. La donna ha denunciato l'uomo, suo compagno convivente: ha mostrato ai carabinieri segni di recenti aggressioni. Percossa, insultata.Un tentato strangolamento, minacce di morte,anche davanti ai minori. Tolti beni di prima necessità: coperta per dormire e no cellulare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

