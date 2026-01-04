Catania picchia il figlio con il cucchiaio di legno | 59enne arrestato grazie a un video su TikTok

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Catania dopo che un video su TikTok ha documentato episodi di violenza nei confronti del suo figlio. Le indagini hanno rivelato che l’uomo potrebbe aver commesso abusi anche sulle altre tre bambine, tutte sue figlie biologiche. L’arresto, avvenuto grazie alla diffusione del video, solleva preoccupazioni sulla tutela dei minori e sulla possibilità di intervento tempestivo in casi di maltrattamenti.

L'uomo è sospettato di aver usato violenza anche contro le altre tre bambine, tutte più piccole e sue figlie biologiche. Il maschietto di 10 anni, il protagonista del video, è infatti nato da una precedente relazione della donna ed è stato poi adottato dal 59enne, che gli ha anche dato il suo cognome.

