Castelpoto la Fiaccolata della Luce in ricordo di Chiara Mancini

Castelpoto si appresta a ospitare la “Fiaccolata della Luce”, un evento volto a ricordare Chiara Mancini, una giovane figura amata dalla comunità. L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione e solidarietà, offrendo a tutti l’opportunità di condividere ricordi e affetto in un’occasione di memoria e speranza. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della sobrietà e della partecipazione collettiva.

Castelpoto si prepara a vivere un momento di profondo raccoglimento e condivisione con la "Fiaccolata della Luce", un'iniziativa dedicata alla memoria di Chiara Mancini, la giovane che con il suo sorriso, la sua forza e la sua straordinaria capacità di amare ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Chiara amava la vita in tutte le sue forme. Era felice con le sue amiche e con la sua famiglia, adorava gli animali e sognava di aprire un rifugio per cani che chiamava affettuosamente "il ristorante". Guardava al futuro con entusiasmo: da grande avrebbe voluto lavorare a Disneyland, luogo simbolo di sogni e felicità. Vi aspettiamo domani per la fiaccolata in ricordo di Chiara. In un momento in cui le parole sembrano non bastare, vogliamo che sia la luce delle nostre fiaccole a parlare per noi.

