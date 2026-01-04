Cassata guerriero Ma troppe ammonizioni Bandinelli rientra e veste i panni del leader
Analisi delle prestazioni dei centrocampisti dell'Empoli nelle prime 18 giornate di campionato. In evidenza, Cassata, valutato 6,5, si distingue per il suo spirito combattivo e la determinazione, elementi caratteristici del suo stile di gioco. Dopo alcune ammonizioni, Bandinelli torna in campo assumendo il ruolo di leader, contribuendo con esperienza e impegno alla fase centrale della squadra.
Ai raggi x il rendimento dei centrocampisti aquilotti in queste 18 giornate di campionato. CASSATA 6,5: il guerriero santerenzino ha interpretato alla lettera la filosofia tipicamente spezzina della combattività a oltranza, della grinta e della determinazione, con qualche spunto di buona tecnica come in occasione del match contro il Pescara quando ha deliziato la platea con i due assist vincenti per Di Serio e Artistico. Unico neo le troppe ammonizioni. BANDINELLI 6,5: rientrato da poco più di un mese in squadra dopo l’operazione alla tibia, il fiorentino si è calato nel ruolo di leader, apportando l’indispensabile personalità a una squadra che ha dimostrato di avere carenze in tal senso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
