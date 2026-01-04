Cassano maglia nera per il Pm10 | Ma gli altri veleni non sono rilevati
A Cassano d’Adda, nonostante una riduzione generale delle polveri sottili in Lombardia, il Pm10 si mantiene tra i più elevati della regione. La posizione della città nella classifica regionale evidenzia come, pur con miglioramenti, il problema dell’inquinamento atmosferico richieda attenzione anche per altri inquinanti non sempre monitorati. Un quadro che invita a riflettere sulle misure di tutela ambientale e sulla qualità dell’aria.
Cassano d’Adda (Milano) – Meno polveri sottili in tutta la Lombardia anche grazie a un inverno meno rigido, ma cambia la geografia del Pm 10, Cassano d’Adda è nella top 5 delle città più inquinante della Regione. Fotografia scattata da Legambiente nel 2025, la città rivierasca è maglia nera per il traffico. Un primato che aveva detenuto in passato ma, a differenza di oggi, non c’era la tangenziale che devia i mezzi di passaggio all’esterno di via Vittorio Veneto, l’asse principale. L’inquinamene è legato alle code, ma anche alla produzione industriale e al riscaldament o. Una situazione che l’accomuna ad altri centri minori rispetto ai capoluoghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: A Roma la maglia nera per gli eventi climatici estremi
Leggi anche: Botulino, salmonella e gli altri: come evitare i “veleni” in tavola e difendersi dalle intossicazione alimentari
Cassano, maglia nera per il Pm10: “Ma gli altri veleni non sono rilevati”.
Cassano, maglia nera per il Pm10: “Ma gli altri veleni non sono rilevati” - Primato tra i centri della provincia di Milano nella classifica di Legambiente: colpa di auto, industrie e caldaie ... ilgiorno.it
Pm10, Brescia città torna a respirare, Rezzato è la peggiore in Lombardia - Nel 2025, infatti, il comune bresciano si è collocato al vertice della graduatoria lombarda per numero di ... bsnews.it
Acerra soffocata dal PM10: “Dallo spazio si vede l’inquinamento”. - ACERRA – L’allarme arriva ancora una volta da Legambiente, e questa volta è più duro che mai: “Dallo spazio si vede l’inquinamento di Acerra”. marigliano.net
N° 99 PER BRUNORI Matteo Brunori ha scelto il numero di maglia per la sua nuova avventura alla Sampdoria: il 99. Un numero che qui a Genova, sponda blucerchiata, non è casuale... E voi, che ne pensate di questa scelta Scrivetecelo qui so - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.