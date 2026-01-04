Cassano maglia nera per il Pm10 | Ma gli altri veleni non sono rilevati

A Cassano d’Adda, nonostante una riduzione generale delle polveri sottili in Lombardia, il Pm10 si mantiene tra i più elevati della regione. La posizione della città nella classifica regionale evidenzia come, pur con miglioramenti, il problema dell’inquinamento atmosferico richieda attenzione anche per altri inquinanti non sempre monitorati. Un quadro che invita a riflettere sulle misure di tutela ambientale e sulla qualità dell’aria.

Cassano d’Adda (Milano) – Meno polveri sottili in tutta la Lombardia anche grazie a un inverno meno rigido, ma cambia la geografia del Pm 10, Cassano d’Adda è nella top 5 delle città più inquinante della Regione. Fotografia scattata da Legambiente nel 2025, la città rivierasca è maglia nera per il traffico. Un primato che aveva detenuto in passato ma, a differenza di oggi, non c’era la tangenziale che devia i mezzi di passaggio all’esterno di via Vittorio Veneto, l’asse principale. L’inquinamene è legato alle code, ma anche alla produzione industriale e al riscaldament o. Una situazione che l’accomuna ad altri centri minori rispetto ai capoluoghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

