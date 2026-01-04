Cassa del Samoggia verso l’ultimo atto

È stato pubblicato il bando di gara per il completamento della cassa di laminazione de Le Budrie, situata vicino al torrente Samoggia. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la gestione e la sicurezza del territorio. Il progetto mira a rafforzare le misure di prevenzione contro eventi alluvionali, contribuendo alla tutela ambientale e alla protezione delle aree circostanti.

E' stato pubblicato il bando di gara per il completamento della cassa di laminazione de Le Budrie, nei pressi del torrente Samoggia (nella foto). Lo comunica la giunta della Regione attraverso una nota. E stiamo parlando di un'opera che ha lo scopo di diventare sempre più strategica nella gestione delle piene contro il rischio di esondazioni. "Si tratta di un passo avanti importante – sottolinea la sottosegretaria regionale con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini – per un'opera idraulica strategica per la sicurezza della pianura bolognese e attesa da tempo da questa comunità. La cassa de Le Budrie ha già dimostrato quanto sia importante in caso di piene o di rischio esondazioni del Samoggia.

